Tiago Tomás está lesionado, com uma rotura na parede abdominal, e vai ser baixa no Estugarda, revelou o treinador Bruno Labbadia, na antevisão ao jogo com o Paderborn, na Taça da Alemanha.

«Tiago Tomás estará certamente de fora. É difícil prever, mas vai ficar afastado durante três ou quatro semanas», informou o técnico, que nesta segunda-feira recebeu a confirmação da contratação de Gil Dias ao Benfica.

O avançado português emprestado pelo Sporting ao clube da Bundesliga leva 16 jogos esta época, nos quais apontou dois golos e fez duas assistências.