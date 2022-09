Nunca viu jogar Zidane, nunca conheceu o Highbury Park e não sabe o que é o mundo sem Youtube. Quando nasceu, aliás, já existia o iPhone, a Xbox 360 e o Windows Vista.

Chama-se Ethan Nwaneri e veio ao mundo a 21 de março de 2007.

Este domingo, com apenas 15 anos, cinco meses e 28 dias, o adolescente estreou-se na Liga Inglesa, na vitória do Arsenal no terreno do Brentford, e tornou-se o mais jovem jogador de sempre a jogar na divisão mais alta do futebol inglês. Batendo o recorde que pertencia ao também promissor Harvey Elliott, que jogou pelo Liverpool com 16 anos e 30 dias.

Curiosamente, há um português que tem papel de destaque nesta história: Fábio Vieira, que fez o terceiro golo do Arsenal, foi o homem que deu lugar a Ethan Nwaneri, quando o relógio marcava 91 minutos. O adolescente acabou por jogar dois minutos, tocou uma vez na bola e entrou para a história. Esta segunda-feira todo o mundo fala dele.

Mas quem é, afinal, Ethan Nwaneri?

Nascido em Londres, filho de pais nigerianos, cresceu em Enfield, no norte da capital, muito perto do Emirates Stadium, e chegou às camadas jovens do Arsenal com nove anos, acompanhado do irmão mais novo, para fazer testes. Acabou por ficar e desde logo se tornou um dos mais promissores produtos da formação do clube.

Tanto assim que aos 14 anos já jogava pela equipa sub-18 do Arsenal e aos 15 foi lançado na equipa sub-23. A estreia, na Premier League 2, há duas semanas, correu de feição, Ethan Nwaneri jogou uma hora e até fez uma assistência na vitória (4-1) sobre o Blackburn Rovers.

Num mês de setembro louco para o miúdo, não voltou a jogar pela equipa sub-23. Arteta chamou-o então aos treinos da equipa principal e, perante a lesão de Martin Odegaard, não teve dúvidas em levá-lo para o banco frente ao Brentford.

«Eu ontem disse-lhe que ele ia ser convocado e que eu queria que ele experimentasse como é estar no hotel com a equipa, preparar-se para o jogo e estar perto dos jogadores mais velhos. Por isso ele tinha que estar pronto. Quando se vai para o banco, tem que se estar pronto para entrar. O miúdo olhou-me nos olhos e aí eu percebi que ele estava pronto», contou Arteta.

«Ele treinou algumas vezes connosco, teve de ser chamado devido à lesão de Martin Odegaard e eu senti que se surgisse a oportunidade, eu tinha que o lançar.»

Aos 15 anos, Ethan Nwaneri ainda frequenta a escola, claro, na St John's Senior School, nos arredores de Londres, e devido à lei inglesa de proteção de crianças não pôde equipar-se no balneário ao lado de Gabriel Jesus, Thomas Partey, Gabriel Martinelli ou Fábio Vieira: teve de se vestir numa sala sozinho, juntando-se aos colegas no balneário mais tarde para ouvir a palestra do treinador Mikel Arteta. No fim voltou a seguir para uma sala isolada, para tomar banho.

Um pormenor que diz tudo sobre o feito deste miúdo, que tinha apenas 12 anos quando começou a pandemia covid-19 e agora já joga no melhor campeonato do mundo.

Curiosamente, Ehan Nwaneri não tem encantado apenas os responsáveis do Arsenal. Num jogo de pré-época, a jogar pela equipa sub-23, o miúdo deliciou também o treinador adversário.

«O Arsenal tem uma excelente equipa, mas o número 10 deles tem de facto excelentes pés, sendo apenas um miúdo. Acho que vai ser uma grande esperança do Arsenal, porque tem uma habilidade absolutamente inacreditável com a bola», referiu Neil Baker.

Internacional sub-18 inglês, devia estar neste momento a jogar pela equipa sub-16, mas já saltou três escalões em pouco mais de um mês. Arteta admite que foi um salto muito grande e agora talvez o miúdo precise de dar um passo atrás para não se deslumbrar com tudo isto.

Até porque vai haver muitas piadas, muitas provocações. Ainda durante o jogo, por exemplo, os adeptos do Brentford não pouparam algum bom humor quando começaram a gritar «escola logo de manhã, ele amanhã tem escola logo de manhã...»

Uma coisa é certa: daqui a cinco anos, vamos imaginar, quando tiver 20, vai poder olhar para trás e dizer que aos 15 já jogava na Liga Inglesa. E nós, leitor? Onde estávamos aos 15 anos?