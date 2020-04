O Pentágono divulgou de forma oficial três vídeos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs), filmados por pilotos da Marinha norte-americana.

As imagens já tinham sido publicadas antes pela empresa 'To The Stars Academy of Arts & Sciences', pertencente a Tom DeLonge, guitarrista dos Blink-182, mas só agora foram tornadas oficiais pelo Pentágono, que classificou os objetos como «fenómenos aéreos inexplicáveis».

A CNN reporta que um dos três vídeos divulgados é de novembro de 2004 e os restantes de janeiro de 2015.

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3