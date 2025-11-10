André Franco realizou um sonho de criança e foi ao United Center, onde jogam os Chicago Bulls, encestar umas bolas, revelando uma eficácia tremenda no mesmo pavilhão onde brilharam lendas da NBA.

A jogar nos Chicago Fire, com quem assinou um contrato definitivo há poucos dias, depois de ter chegado por empréstimo do FC Porto, o médio de 27 anos teve uma oportunidade de ouro para cumprir um antigo sonho.

A recuperar de uma lesão grave no joelho direito, com mais tempo livre, André Franco teve a oportunidade de visitar o mítico United Center e, mais do que isso, teve a oportunidade de lançar umas bolas desde a linha de lance livre.

Uma oportunidade de ouro aproveitada ao máximo pelo jogador formado no Sporting e com passagens pelo Estoril e FC Porto na I Liga, que, a julgar pela amostra do vídeo, não falhou uma bola.

Já nos tempos do FC Porto, André Franco aproveitou umas férias para ir a Miami ver jogos da NBA.

Ora veja: