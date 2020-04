Depois de vários dias de buscas, foi encontado o corpo de Maeve Kennedy Townsend McKean. A neta do antigo procurador-geral e senador dos Estados Unidos, Robert Kennedy, que era irmão de John F. Kennedy, ex-presidente do país, tinha desaparecido durante um passeio de canoa no passado dia 2 de abril, na Baía de Chesapeake, estado do Maryland.

O corpo de Maeve, de 40 anos, foi encontrado a cerca de quatro quilómetros do local de onde tinha partido com o filho para dar um passeio de canoa. As autoridades continuam à procura da criança, que tem oito anos.

Segundo a BBC, a polícia disse que a canoa onde os dois seguiam terá sido atingida pelos ventos fortes, acabando por ser derrubada. O alerta foi posteriormente dado pela guarda costeira, que acionou todos os meios para as buscas.

Recorde-se que a família Kennedy tem sido assolada por tragédias ao longo de décadas, mesmo antes do assassinado de John Fitzgerald Kennedy em 1963 quando era presidente dos Estados Unidos. Em 1999, John Fitzgerald Kennedy, Jr, filho do ex-presidente Kennedy, morreu num desastre aéreo.