Portugal defronta a Alemanha, adversário historicamente complicado, às 17h00 deste sábado, no Allianz Arena, em Munique.



A seleção nacional chega à Baviera com o estatuto de campeã da Europa e há um certo receio por parte dos alemães. Esta é a opinião de Lennert Brinkhoff, jornalista ARD, uma das televisões mais antigas do país.



«Apesar da catástrofe de 2000, havia a sensação de que venceríamos sempre Portugal. Este ano é diferente. Há uma certa desconfiança dos alemães em relação à Mannschaft e há algum medo. Tínhamos medo da França e perdemos. Agora temos um problema e muita pressão para ganhar», começou por dizer, acrescento: «Portugal é mais do que Cristiano Ronaldo. Todos conhecem o Rúben Dias ou o Diogo Jota, há mais estrelas na equipa, enquanto nós não temos a certeza da força da nossa seleção.»



Brinkhoff não tem dúvidas de que Low vai manter o esquema de três defesas com Kimmich como ala direito, uma situação que não agrada ao jogador do Bayern.



«O Gosens tem feito um bom trabalho na esquerda. Acredito que a Alemanha vai continuar a jogar com três defesas, mas terá um jogo mais ofensivo. O Kimmich vê-se como um médio, mas já há o Kroos e o Gundogan, além do Goretzka que recuperou de lesão», argumentou.



Esperam-se apenas alterações no ataque da Alemanha e Havertz é o principal candidato a começar no banco. «O Havertz fez um mau jogo contra a França e acho que vai ficar de fora da equipa inicial. O Werner e o Sané são as opções para jogar de início. Talvez o Werner, visto que o Sané mostrou-se sem motivação nos treinos e é um jogador complicado», perspetivou.



