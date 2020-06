O internacional português Nani recordou, em entrevista à UEFA TV, o início da prestação portuguesa no Euro 2016. A equipa das quinas arrancou a prestação na competição há precisamente quatro anos (14 de junho) diante da Islândia, jogo no qual Nani contribuiu contribuiu com um golo para o empate a uma bola.

«Foi uma boa estreia no Ccampeonato da Europa, com um belo golo. Foi emocionante. Senti-me deslumbrado por ter marcado o primeiro golo da nossa equipa naquela competição. Foi o início de uma excelente campanha, tanto da nossa equipa, como minha a nível pessoal», disse o jogador do Orlando City.

Nani, que na época anterior ao Euro 2016 tinha estado ao serviço do Fenerbahçe, mencionou a desconfiança com que parte do mundo do futebol olhava para ele naqueles tempos, depois de ter atingido o auge futebolístico na Premier League no Manchester United.

«Foi muito bom para mim porque pude demonstrar a mim mesmo que estava em alto nível e com condições para render e mostrar que ainda era o jogador que sempre fui e em que muitos tinham deixado de acreditar», acrescentou.

Nani participou em sete jogos no Euro 2016 e apontou três golos, tendo sido o melhor marcador da Seleção Nacional na prova. Portugal sagrou-se campeão europeu após ter vencido a anfitriã França na final com um golo de Eder.