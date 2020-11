A Hungria bateu esta noite a Islândia, por 2-1, e apurou-se para a fase final do Euro2020, que se realiza no próximo verão. A formação húngara junta-se ao grupo F, onde já estão Portugal, França Alemanha.

Num final dramático, a seleção da casa deu a volta ao marcador com uma reviravolta nos últimos minutos. Loic Nego empatou aos 88 minutos e Dominik Szoboszlai, prodígio do Salzburgo, fez o 2-1 aos 90+2 minutos.

O golo de Szoboszlai:

Antes, Sigurdsson, logo aos dez minutos, havia dado vantagem aos nórdicos com a preciosa ajuda do guarda-redes adversário: o médio do Everton bateu um livre na meia-direita, a bola foi à figura de Gulacsi, mas o guardião do Leipzig deixou escapar a bola por entre as mãos.

O golo de Sigurdsson:

A Seleção Nacional vai assim estrear-se no Europeu do próximo ano frente à Hungria, precisamente em Budapeste, a 15 de junho. Refira-se que as duas equipas defrontaram-se também na fase de grupos do Euro2016: na altura, registou-se um empate a três bolas.