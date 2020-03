Face à pandemia de coronavírus, a UEFA adiou o Europeu de 2020 para 2021.



Segundo o que o Maisfutebol apurou, as federações, as ligas, o sindicado e os clubes chegaram a acordo para a alteração da data do Europeu. A mudança do Campeonato da Europa para o próximo ano terá de ser ratificada pelo Comité Executivo da UEFA, o que deverá acontecer esta terça-feira, e só depois será tornada oficial.



Foi, de resto, a Federação Norueguesa de Futebol quem anunciou a mudança de data do Euro, através de uma publicação nas redes sociais.



«A UEFA decidiu que o Campeonato da Europa será adiado para 2021. Será disputado de 11 de junho a 11 de julho do próximo ano. Mais informações em breve», escreveram os noruegueses nas redes sociais.



A competição deveria decorrer este verão entre o dia 12 de junho e o dia 12 de julho em 12 cidades europeias. No entanto, a pandemia de coronavírus por todo o globo obrigou a UEFA a alterar o Europeu para 2021.



Aponte na agenda já para o próximo verão. A prova vai decorrer entre os dias 11 de junho e 11 de julho nas cidades de Roma, Baku, Copenhaga, São Petersburgo, Londres, Bucareste, Amesterdão, Glasgow, Bilbao, Dublin e Munique.

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer. — NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020