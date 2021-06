O duelo entre a Dinamarca e a Bélgica (1-2) ficou marcado por uma série de homenagens a Christian Eriksen, que colapsou no relvado durante o jogo frente à Filândia. O dinamarquês continua internado e vai ter de usar um desfibrilhador implantado.



Antes do apito inicial, os jogadores belgas entregaram um quadro com uma camisola assinada ao capitão da Dinamarca, Simon Kjaer. A camisola será, naturalmente, para Eriksen.



Com o número 10, o nome Christian e as assinaturas dos internacionais belgas, a camisola tem ainda um desejo especial, escrito em dinamarquês: «God bedring», «boa recuperação», em português.