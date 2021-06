As declarações de Giorgio Chiellini, capitão da seleção italiana, antes do jogo com a Áustria tornaram-se virais.

O jogador foi questionado sobre se a Itália iria ajoelhar-se antes do encontro [o que acabou por não acontecer], como símbolo da luta contra a discriminação racial, mas, na resposta, em vez de se referir ao «racismo», disse «nazismo».

«Quando acontecer com alguma equipa [insultos racistas] ajoelharemos por solidariedade e sensibilidade e combateremos também o nazismo de outras formas com iniciativas da federação nos próximos meses.»

A gaffe de Chiellini não passou despercebida e as redes sociais não perdoaram, tendo as imagens rapidamente tomado proporção viral. Veja as declarações no vídeo abaixo: