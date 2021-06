A UEFA apresentou este sábado a lista de jogos com mais golos na história dos Campeonatos da Europa. Portugal esteve envolvido em dois desses jogos, um deles frente à Alemanha, no Euro 2020 (2-4).



Em 2016, a seleção nacional também disputou um jogo com seis golos, nesse caso frente à Hungria e com um empate como resultado final (3-3).



O encontro com mais golos, de qualquer forma, remonta a 1960, quando a antiga Jugoslávia venceu a França por 5-4, precisamente no jogo de abertura do primeiro Campeonato da Europa.



A lista de jogos com mais golos na história dos Europeus:



9 golos: França-Jugoslávia, 4-5 (1960)

7 golos: Jugoslávia-Espanha, 3-4 (2000)

7 golos: Países Baixos-Jugoslávia, 6-1 (2000)

7 golos: França-Islândia, 5-2 (2016)

6 golos: Jugoslávia-Alemanha Oriental, 2-4 (1976)

6 golos: Rússia-República Checa, 3-3 (1996)

6 golos: Jugoslávia-Eslovénia, 3-3 (2000)

6 golos: Croácia-Inglaterra, 2-4 (2004)

6 golos: Alemanha-Grécia, 4-2 (2012)

6 golos: Hungria-Portugal, 3-3 (2016)

6 golos: Portugal-Alemanha, 2-4 (2020)