A seleção dos Países Baixos venceu esta quinta-feira a de Áustria, por 2-0, garantindo a qualificação para os oitavos de final do Euro 2020 ao final da segunda jornada da fase de grupos.

Memphis Depay (11m) e Denzel Dumfries (67m) fizeram os golos da seleção laranja, em Amesterdão.

Com este resultado, Países Baixos lidera o grupo C com seis pontos, para três da Ucrânia e da Áustria e zero da Macedónia do Norte.