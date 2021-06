O drama vivido por Christian Eriksen no Dinamarca-Finlândia deixou todo o mundo do futebol chocado e Romelu Lukaku não foi exceção. O avançado belga é colega de Eriksen no Inter de Milão e teve de entrar em campo poucos minutos de ser confrontado com a notícia. Felizmente, o internacional dinamarquês está a recuperar bem.



«Estou feliz com a vitória, mas só consigo pensar no Chris. Chorei muito antes do jogo, houve muitas lágrimas. Foi muito difícil. Eu jogo com ele, o Vertonghen, o Chadli e o Alderweireld também já jogaram», disse Lukaku, após a vitória da Bélgica sobre a Rússia.



«Acho que ele está a recuperar e tem de ficar bem. O Chris tem dois filhos ainda pequenos. A família precisa dele e o Inter de Milão também.»



Sobre a vitória belga, o menos importante num dia tão difícil, Lukaku deixou um elogio e um aviso.



«A primeira parte foi muito boa, criámos muitas oportunidades. Acho que fomos um bocado desleixados na segunda parte. Temos de ter cuidado com isso se quisermos ir longe no torneio.»



Lukaku já dedicara o primeiro golo da Bélgica a Eriksen, como mostra o vídeo.