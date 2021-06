Quem era aquele miúdo baixinho que encheu o meio-campo da Escócia na batalha de Wembley, frente ao mais antigo dos rivais? Chama-se Billy Gilmour, tem 20 anos e joga no Chelsea, apesar de poucas vezes ter sido utilizado por Thomas Tuchel.



Gilmour foi eleito o Homem do Jogo pela UEFA e ganhou o direito de reclamar mais atenção na próxima temporada dos «blues», campeões da Europa. Na época 2020/21, Gilmour só foi usado em 11 jogos, oito deles a titular - quatro na FA Cup. É a FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.



Billy Gilmour assinou pelo Chelsea no 16.º aniversário, após destacar-se na formação do Rangers. Thomas Tuchel ainda mal tinha chegado a Stamford Bridge e já fazia campanha para a chamada do médio à seleção escocesa, ainda que ele próprio não o utilize muito.



«Só posso recomendar fortemente a sua chamada à seleção, pois treina a um nível muito alto. Não precisam estar preocupados com a capacidade dele para competir», referiu o alemão.

Será, inevitavelmente, uma das estrelas da seleção escocesa no futuro, ainda que o meio-campo seja o setor mais forte.



Este texto foi baseado no perfil de Billy Gilmour que pode ler no dossier dedicado à seleção da Escócia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.