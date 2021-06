Bruno Fernandes foi esta quinta-feira sobre o facto de ser o jogador, entre os presentes no Euro 2020, com mais tempo de utilização desde a retoma do futebol após a interrupção devido à pandemia de covid-19, segundo um estudo divulgado pelo Observatório do Futebol (CIES).

Entre maio de 2020 e o início do Europeu, contabilizando presenças no clube e nas seleções, o médio português disputou 81 jogos, num total de 6.472 minutos.

O médio português sorriu e afirmou: «E espero terminar o europeu sendo o jogador com mais minutos nas pernas, já para deixar um bocadinho de pressão ao treinador.»

«É bom porque eu sempre disse que quero jogar, quero jogar ao máximo, quero estar envolvido em tudo, mas o mais importante é ajudar a seleção», apontou Bruno Fernandes, acrescentando:

«Decida aquilo que decidir o selecionador, se o Bruno não correr em campo, vai correr nos treinos para ajudar os colegas a estarem mais bem preparados para o jogo.»