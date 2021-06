Há pessoas que nascem com vários dons, com capacidade para várias atividades, e há quem não seja assim tão habilidoso em tudo. Será o caso de Bukayo Saka, jogador do Arsenal e internacional inglês que está a competir no Euro 2020.

Em vídeo publicado nas redes sociais do defesa Harry Maguire, vê-se Saka a tentar dar uma tacada numa bola de golfe, algo que parece fácil, mas que para o jogador de 19 anos revelou-se difícil. É caso para dizer: «dedica-te ao futebol».