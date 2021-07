Horas depois de ter erguido a Taça Henri Delaunay no Estádio de Wembley, Giorgio Chiellini foi para a cama com ela.

O capitão da seleção italiana, que derrotou a anfitriã Inglaterra no desempate por penáltis, partilhou nas redes sociais uma fotografia do troféu numa das almofadas da cama onde passou a noite.

«Seguindo a tradição de um grande maestro», escreveu, identificado Fabio Cannavaro. O ex-jogador, capitão da squadra azzurra no Mundial 2006, ano da última grande conquista internacional dos transalpinos, recomendou a Chiellini que tapasse «a menina».

Também Leonardo Bonucci publicou uma fotografia dele e de Chiellini no mesmo quarto com a taça ao meio. «Tranquilo, durmam bem. Nós protegemo-la», disse o outro pilar do eixo defensivo italiano. Terá a Taça Henri Delaunay dormido com os dois?