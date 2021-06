O colapso cardíaco de Christian Eriksen deixou completamente surpreendidos os médicos que o acompanharam mais de perto no Tottenham e no Inter de Milão, os dois clubes mais recentes da sua carreira.



Sanjay Sharma, cardiologista dos Spurs, falou à Reuters depois de assistir a tudo o que sucedeu com Eriksen. «O meu primeiro pensamento foi: 'Oh meu Deus? Há algo que não vimos nos exames?' Mas eu olhei para todos os resultados dos testes e tudo parecia perfeito», disse o médico.



«Desde o dia em que o transferimos, o meu trabalho era monitorizá-lo. Fizemos testes todos os anos. Até 2019 os resultados foram sempre normais, sem defeitos cardíacos. Posso atestar isso pela minha honra porque fizemos os testes.»



Em 2019, Eriksen mudu-se do Tottenham para o Inter. Em Milão, a conclusão foi a mesma: tudo ok. «Estamos surpreendidos. Os exames aqui são muito rigorosos. Nunca houve qualquer dado que apontasse para um problema cardíaco», disse Piero Volpi, médico do Inter, à Gazzetta dello Sport.



«O mais importante é que ele está bem. Faremos todos os exames possíveis nos próximos dias.»



Christian Eriksen está estabilizado e a recuperar num hospital de Copenhaga.