Os jogadores da Dinamarca aceitaram voltar ao relvado e disputar o restante jogo contra a Finlândia, a contar para o grupo B do Euro 2020, depois de terem conversado com Christian Eriksen, colega que caiu inanimado no relvado.



A revelação foi feita pelo diretor da Federação dinamarquesa de Futebol, Peter Møller.



«Os jogadores conversaram com o Christian, ele está bem. São boas notícias. O Christian está bem e os nossos pensamentos estão com ele e com a sua família», referiu, em declarações a uma televisão dinamarquesa.



O dirigente dinamarquês abordou ainda o sucedido no final da primeira parte com o médio do Inter de Milão.



«Ele recebeu assistência em campo e precisou de manobras de reanimação. Ele foi rapidamente assistido pela equipa médica e foi isso que lhe salvou a vida. Ele está no hospital a realizar mais exames e estaremos sempre em contacto», disse.

A UEFA decidiu aceder ao pedido dos jogadores e recomeçar o jogo às 19h30. As duas equipas vão disputar os quatros minutos que faltavam da primeira parte e depois haverá um intervalo de cinco minutos antes do segundo tempo.