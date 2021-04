A UEFA informou esta sexta-feira que oito dos estádios que vão receber jogos do Euro2020 vão ter público nas bancadas.

Budapeste, para já, é a única cidade que pretende ocupar 100 por cento da capacidade de lotação da Puskas Arena (67 mil espectadores), estádio que vai receber dois jogos de Portugal: frente à Hungria e frente à França.

São Petersburgo confirmou já uma capacidade de 50 por cento dos adeptos no estádio, mas admite aumentar esse número até ao final de abril, consoante a evolução da pandemia de covid-19 no país. Baku, no Azerbaijão, também admite uma lotação de 50 por cento, mas os adeptos que viajem para o país têm de apresentar um teste negativo ao novo coronavírus.

Amsterdão, Bucareste, Copenhaga e Glasgow estimam ter 25 a 33 por cento da lotação dos respetivos estádios ocupada, mas as três primeiras cidades admitem também aumentar essa capacidade até ao final do mês.

Londres confirmou para já uma capacidade mínima de 25 por cento em Wembley nos três primeiros jogos da fase de grupos e nos oitavos de final, esperando depois ter mais adeptos no recinto londrino nas meias-finais e na final.

Restam Munique, Roma, Bilbao e Dublin, anfitriões que têm até ao próximo dia 19 de abril para «fornecer informações adicionais sobre os seus planos». Só nessa data se tomará decisões sobre a possibilidade de ter adeptos nesses quatro recintos.

Refere a UEFA que os adeptos que viajem para assistir aos jogos nos diferentes países têm de sujeitar-se às restrições que estiverem em vigor nessa altura, incluindo a possibilidade de cumprirem quarentena.