A UEFA admite ajustar até ao final do mês de abril o plano para o Euro2020, de forma a conseguir ter público em todos os jogos da competição.

«Se uma cidade propuser um cenário de jogos à porta fechada devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, os jogos para aí previstos poderão ser transferidos para outras cidades com capacidade para receber os espetadores», revelou fonte do organismo, à agência AFP.

Refira-se que, já no passado domingo, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, garantiu em entrevista ao jornal Sportske Novosti que as partidas do Euro «não serão disputadas com as bancadas vazias».

«Todos os organizadores terão de garantir a presença do público», afirmou.

Refira-se que a UEFA pediu às cidades organizadoras, de 12 países, que apresentem até ao dia sete de abril as condições para acolher jogos. A decisão final sobre o plano para a prova, que contará com a presença de Portugal, é esperada a 19 de abril.