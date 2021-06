O jogo entre Portugal e França, da terceira jornada do grupo F, marcou o reencontro de Cristiano Ronaldo com Karim Benzema. Os dois jogaram juntos no Real Madrid durante nove temporadas e no final da partida estiveram à conversa.



O francês, considerado o melhor em campo, revelou que o conversou com o capitão de Portugal.



«É bom voltar a ver o Cristiano, percorremos um longo caminho juntos. Jogámos oito ou nove anos no Real Madrid, marcámos golos e ganhámos troféus. Conversámos, desejámos boa sorte para o futuro um ao outro tanto no clube como na seleção e desejámos ainda poder continuar a marcar as diferenças», referiu, citado pelo AS.



O atacante do Real Madrid admitiu que sentiu «um pouco de pressão de todo o país» para voltar aos golos pelos «bleus».



«Acho que todos estavam à espera que marcasse. Havia um pouco de pressão de todo o país. Mas sou um jogador profissional e precisava dessa pressão. Estou habituado a marcar golos no meu clube e queria fazê-lo pela seleção, sobretudo porque os golos são muito importantes nesta competição», assumiu.