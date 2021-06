Depois das várias «repetições» do episódio de Cristiano Ronaldo com uma marca de refrigerantes numa conferência de imprensa, mais tarde protagonizados pelo francês Paul Pogba e pelo italiano Manuel Locatelli, a UEFA pediu a todos os jogadores das 24 equipas que participam no Europeu para não retirarem produtos de patrocinadores das conferências de imprensa.

Martin Kallen, diretor do Euro 2020, garantiu que a UEFA comunicou urgentemente os jogadores sobre este assunto. «Isto é importante porque as receitas dos patrocinadores são importantes para esta competição e para o futebol europeu», completou Kallen.

Cristiano Ronaldo foi o pioneiro de algo que se tornou «viral». Em conferência de antevisão do Hungria-Portugal, o astro português retirou da sua frente duas garrafas de refrigerante, trocando-as por uma garrafa de água. Mais tarde, Paul Pogba, que não bebe álcool por seguir a religião muçulmana, retirou uma garrafa de cerveja do enquadramento, independentemente de a cerveja em causa não ter álcool. Manuel Locatelli foi o terceiro da lista, desviando duas garrafas de refrigerante da frente, replicando o ato de Ronaldo em tom de brincadeira.

O diretor do Euro 2020 disse que as regras do torneio exigem o cumprimento dos compromissos da UEFA com os patrocinadores, embora os jogadores com objeções religiosas «não precisem de uma garrafa à sua frente».

É esperado que o Euro 2020 tenha retorno financeiro na casa dos 775 milhões de euros.