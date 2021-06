Cristiano Ronaldo não escondeu a desilusão provocada pelo adeus prematuro de Portugal ao Euro 2020.

No final do jogo, o avançado português atirou a braçadeira ao chão, mas também mostrou fair-play para com a equipa vencedora. Abraçou Romelu Lukaku e dialogou com Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid.

O momento foi captado pela realização do jogo e a UEFA legendou-o. «Sorte, hein? A bola hoje não quis entrar na baliza», disse Ronaldo antes de desejar boa sorte ao guardião dos belgas.

Veja o momento: