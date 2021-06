Nikola Vlasic foi titular pela primeira vez no Euro 2020 e acabou distinguido como o melhor em campo no Croácia-Escócia. O médio do CSKA Moscovo marcou o primeiro golo da partida e foi decisivo no apuramento dos vice-campeões mundiais para os oitavos de final da prova.



Desde que cedo que Vlasic foi forjado para ser jogador de futebol. O seu pai, Josko, antigo atleta de decatlo e conceituado preparador físico, já tinha criado e treinado uma atleta de nível mundial: a filha, Blanka Vlasic, campeã de salto em altura e detentora da segunda melhor marca história, 2.08 metros, e que partilha com a sueca Kaisa Bergqvist. Depois disso, Josko decidiu começar a treinar o filho, Nikola, quando este tinha apenas quatro anos: «Jogávamos em todo o lado. Na sala, no elevador...», recordou o pai.



Apesar da carreira de preparador físico, Josko tinha noção de que era muito mais importante que o filho ganhasse atributos técnicos e desenvolvesse cedo a coordenação. Algumas portas ao lado tinha Tomislav Ivic, ícone do Hajduk Split, treinador lendário que conquistou troféus em sete países diferentes, incluindo em Portugal, com o FC Porto, mas também na Holanda, com o Ajax, ou em França, com o Marselha. Conhecido pela capacidade para desenvolver jovens talentos, Ivic partilhou algum do seu vasto conhecimento.



Quando Vlasic entrou para a escola e ingressou no Dalmatinac, o pai já contabilizava 30 mil golos. Depois ainda passou pelo Omladinac Vranjic antes de se mudar para a academia do Hadjuk Split, clube pelo qual marcou na estreia com apenas 16 anos e nove meses.

O trabalho deu frutos: apesar da má experiência no Everton, Nikola foi o herói da fase de apuramento, é um dos melhores jogadores da Liga russa e parece à beira da grande afirmação.



Este texto foi baseado no perfil de Nikola Vlasic que pode ler no dossier dedicado à seleção da Croácia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.