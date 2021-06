Joel Pohjanpalo entrou para a história do futebol finlandês.



Com o susto de Christian Eriksen, o avançado do Union Berlim passou despercebido. Porém, é preciso frisar que este marcou o primeiro golo da Finlândia na fase final de um Campeonato da Europa e deu o primeiro triunfo ao seu país. É, por isso, o cromo do dia.



No entanto, esta não é a primeira vez que Pohjanpalo é notícia a nível mundial. Aconteceu o mesmo quando se estreou pelo HJK Helsínquia em 2012. Tinha apenas 17 anos e completou um hat-trick em apenas 162 segundos.

A proeza valeu-lhe uma semana à experiência no Liverpool. Quatro anos depois estreou-se na Bundesliga pelo Bayer Leverkusen e marcou ao fim de um minuto em campo. Não terá sido, por isso, surpreendente que tivesse marcado no segundo jogo pelo Union Berlim, equipa à qual foi emprestado no verão passado.



Mas nem tudo têm sido rosas na carreira deste avançado. Massacrado por lesões, esteve quase a deixar o futebol. «Tive de começar do zero muitas vezes», reconheceu. Foi persistente e a boa forma – fez um hat-trick contra o Werder Bremen em abril – valeu-lhe um lugar no Euro. «Foi fantástico ser o primeiro jogador da história do Union a marcar três golos num jogo da Bundesliga. Recuperei a autoconfiança.»