Serhiy Kryvtsov não é um jogador de outra galáxia, mas poderia ser.



Apesar de ainda não se ter estreado no Euro 2020, o defesa já é notícia pela forma como canta. A timidez não é um dos traços da personalidade do jogador do Shakhtar. Em 2018, no «ritual de iniciação» na seleção, o futebolista levantou-se e cantou «Blue Eternity» do falecido cantor de ópera Muslim Magomayev, conhecido como Sinatra soviético.



«Poucos sabiam que Kryvstov sabia cantar assim. A sua prestação arrancou aplausos e gritos de 'bravo'», reportou a federação ucraniana.



Kryvtsov, que deu aulas de Educação Física durante o confinamento, tem o sonho de viajar ao espaço e de ser astronauta e já deixou uma mensagem a Elon Musk nas redes sociais.



«Já disse antes que sonho viajar no espaço. Mas para ser um astronauta a sério… é como o futebol: uma coisa é correr com amigos ao fim de semana, outra é fazê-lo profissionalmente, sejam quais forem as condições. Como tal, aceita-me como turista espacial, Elon. Nada mais. Feliz Dia do Cosmonauta!», escreveu.



Será que vai voar ou encantar neste Europeu?



Este texto foi baseado no perfil de Serhiy Kryvtsov que pode ler no dossier dedicado à seleção da Ucrânia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.