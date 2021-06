Três dias depois de ter ficado inanimado em campo no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia do Euro 2020, realizado no último sábado, Christian Eriksen deixou uma mensagem nas redes sociais.

O jogador dinamarquês, que ainda está no hospital, como também se pode ver pela fotografia, deu novidades sobre o seu estado de saúde.

«Olá a todos, obrigado pelas vossas doces e fantásticas mensagens de todos o mundo. Significa muito para mim e para a minha família», começa por dizer o médio dinamarquês.

«Estou bem, tendo em conta as circunstâncias. Ainda tenho de fazer mais exames no hospital, mas sinto-me bem», disse ainda Christian Eriksen, acrescentando que agora vai «apoiar os rapazes nos próximos jogas da Dinamarca.»