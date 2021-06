Christian Eriksen caiu inanimado no relvado e precisou de receber manobras de reanimação. Neste momento, a situação do jogador do Inter de Milão está estável e este continua a realizar exames num hospital, em Copenhaga.



Após o encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, o médico da seleção dinamarquesa falou com os jornalistas. Morten Boesen explicou que sentiu a pulsação de Eriksen assim que chegou ao local onde este tinha caído, mas que isso mudou rapidamente.



«Não vou entrar em detalhes porque ainda não voltei a conversar com o Christian e com a sua família. Fomos chamados a entrar em campo quando o Christian caiu. Ele estava a respirar quando lá chegámos e sentimos a sua pulsação. No entanto, isso mudou rapidamente e começámos o tratamento para lhe salvar a vida», referiu o clínico, citado pelo jornal «Tipsbladet».



«Ele falou comigo antes de ser transportado para o hospital para ser observado», acrescentou.



Eriksen está estável e está em observação numa unidade hospitalar, em Copenhaga.