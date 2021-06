Após a partida contra a Finlândia, marcada pelo desfalecimento de Christian Eriksen, o selecionador da Dinamarca considerou que todos viveram «uma experiência traumática».



«Os jogadores estão completamente acabados emocionalmente. Estão agarrados uns aos outros. Foi uma experiência traumática», começou por dizer Kasper Hjulmand, em conferência de imprensa.



«Foi uma noite muito difícil, na qual todos nos lembramos das coisas mais importantes da vida: as relações valiosas com as pessoas que nos são próximas, a família e os amigos. Todos, mas todos os nossos pensamentos estão com o Christian e a sua família. Temos um grupo de jogadores para o qual não tenho elogios suficientes. Não poderia estar mais orgulhoso deles, pois cuidaram tão bem uns dos outros. Ele [Eriksen] é um dos meus queridos amigos. A forma como os jogadores falaram no balneário e decidiram não fazer nada até saber que o Christian estava bem e consciente diz tudo», acrescentou.



O técnico «viking» explicou ainda a decisão de retomar o jogo este sábado.



«Não houve qualquer pressão por parte da UEFA para jogarmos. Sabíamos que tínhamos duas opções. Os jogadores não conseguiam imaginar não dormir e amanhã terem de entrar no autocarro e vir para aqui outra vez. Honestamente, esta foi a melhor decisão. Mas não podes jogar um jogo com este tipo de sentimentos. Tentámos ganhar. Foi incrível a forma como os jogadores saíram para o relvado e tentaram jogar a segunda parte», esclareceu.

Por último, Hjulmand revelou que Simon Kjaer, um dos amigos mais próximos de Eriksen, estava «extremamente afetado» e teve de ser substituído. «Ele esteve com dúvidas em continuar, decidiu tentar, mas não conseguiu mais», contou.