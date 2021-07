O selecionador da Dinamarca considerou que o apoio que o conjunto nórdico tem recebido de fora dá-lhe uma dose de energia extra para o jogo desta quarta-feira com a Inglaterra, a contar para as meias-finais do Euro 2020.

«O apoio que recebemos deu-nos uma energia extra para jogar este tipo de jogo, que é emocionante, forte e, por isso, obrigado novamente. Vamos defrontar uma grande equipa de Inglaterra, tenho muito respeito por eles», começou por dizer o Kasper Hjulmand na antevisão ao jogo em Wembley, Londres.

O selecionador dinamarquês disse também esperar que os britânicos sintam o peso de jogarem em casa e de serem, também, favoritos. «Haverá muita pressão sobre a Inglaterra e, claro, que nós temos de tirar proveito dessa situação. Há uma dimensão psicológica neste jogo. Eles [jogadores ingleses] vão ter muito adeptos, mas também muita pressão e expectativa. Então isso faz com que não será tão simples para eles», perspetivou.

Hjulmand deixou elogios à congénere inglesa, mas garantiu que a Dinamarca vai a Londres para vencer e voltar a chegar à final do Euro, tal como em 1992, quando surpreenderam ao sagrarem-se campeões depois de terem marcado presença na prova a convite da UEFA.

«O meu homólogo Gareth Southgate fez um bom trabalho. É uma boa equipa com muitas qualidades, muita união e com jogadores experientes. Mas também somos uma equipa forte e acreditamos em nós próprios. Enfrentamos este jogo com muito entusiasmo e esperança. O que certo é que vamos dar o nosso máximo, mais uma vez. Acreditamos realmente que vai ser difícil para a Inglaterra lutar. Viemos para vencer», concluiu.