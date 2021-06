Após o susto que deixou o mundo do futebol em suspenso no jogo entre a Dinamarca e a Finlândia, do Euro 2020, Christian Eriksen está a dar sinais de recuperação. Este sábado ao fim da noite, o CEO do Inter de Milão, Giuseppe Marotta deixou boas notícias sobre o estado de saúde do médio.



«O Eriksen enviou uma mensagem no grupo de WhatsApp do Inter de Milão há poucos minutos e espera voltar em breve. O que aconteceu sugeria uma situação mais dramática, mas felizmente não foi assim. O jogador está ao serviço da seleção, mas posso dizer que vão ser feitas as avaliações adequadas. A intervenção do Kjaer e dos médicos foi muito importante. O mundo do futebol une-se sempre nas alturas mais difíceis», referiu, em declarações à RAI Sport.



Lembre-se que Christian Eriksen está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e recebido tentativas de reanimação durante o encontro entre dinamarqueses e finlandeses, no Euro 2020.