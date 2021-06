Há jogadores que bem se esforçam, mas são homens de um só ofício.

Depois do inglês Bukayo Saka, foi a vez do belga Dries Mertens tentar o golfe. Apesar da vontade, não será a modalidade ideal para ele. Quem pareceu animado com o momento foi o restante plantel, principalmente Eden Hazard, que soltou uma gargalhada.

A Bélgica segue no Euro 2020, defrontando a Itália nos quartos-de-final na próxima sexta.