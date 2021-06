A mulher do herói português do Euro 2016 tem sido uma apoiante incondicional da Seleção Nacional neste Euro 2020.

Sanne Lopes já partilhou nas redes sociais fotografias equipada com as cores de Portugal, mas o amor à pátria falou desta vez mais alto. É que a cara-metade de Eder é belga e, por isso, está neste domingo do outro lado da barricada.

«Desta vez não há camisola portuguesa para a mãe. Vamos, Bélgica», escreveu no Instagram, numa fotografia na qual surge acompanhada por Eder e pelos dois rebentos, que estão por Portugal.