O reinício do Dinamarca-Finlândia foi marcado por um tremendo gesto de fair-play.



Assim que os jogadores dinamarqueses decidiram regressar ao relvado para retomar o encontro depois do que se passou com Christian Eriksen. No momento em que os «vikings» saíram do túnel de acesso ao terreno de jogo foram aplaudidos pelo adversário.



Um aplauso à coragem dinamarquesa em querer terminar o jogo. Um gesto de verdadeiros campeões conforme pode ver na fotografia do artigo.