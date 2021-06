A seleção espanhola foi, esta terça-feira, vacinada contra a pandemia de Covid-19, com vista à participação no Euro 2020.



O processo de vacinação foi acelerado depois dos testes positivos de Busquets e Diego Llorente ao novo coronavírus e foi levado a cabo pelo Exército espanhol. De resto, foram administradas diferentes vacinas aos jogadores, «consoante a situação de cada integrante», conforme havia explicado a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

A Espanha integra o grupo E do Euro 2020, juntamente com a Suécia, a Polónia e a Eslováquia. O primeiro jogo é frente à equipa sueca, na próxima segunda-feira.



