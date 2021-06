Álvaro Morata recebeu críticas após o empate sem golos de Espanha contra a Suécia. O avançado da Juventus desperdiçou uma excelente oportunidade para abrir o marcador, nos minutos finais da primeira parte, e acabou por receber associados aquando da substituição aos 66 minutos.



No final da partida, Aymeric Laporte saiu em defesa do colega de seleção.



«Assobiem-no outra vez. Não há dúvidas da qualidade de um avançado como Álvaro. É verdade que não esteve feliz na finalização, mas no próximo jogo marca três golos e cala a boca a todos», referiu, citado pela Marca.