Luis Enrique, selecionador de Espanha, considera que Portugal é um dos favoritos a vencer o Euro 2020. As duas seleções disputam esta sexta-feira um encontro particular (18h30, hora de Portugal Continental) no Estádio Wanda Metropolitano.

«Portugal é o atual campeão da Europa e da Liga das Nações. Tem jogadores de grande qualidade individual. Além de ser o detentor do troféu, é um dos favoritos a ganhar o Europeu. Vai ser um jogo complicado, como foi em Portugal, mas vamos tentar fazer o mesmo que fizemos até agora com qualquer adversário», afirmou o técnico, em conferência de imprensa

Da mesma forma, Luís Enrique elegeu a Espanha como um dos candidatos a erguer um troféu que conquistou pela última vez em 2012

«Os jornalistas estão certamente menos otimistas. Esta seleção é muito difícil de bater. Estamos convencidos de que podemos ter um bom desempenho e acho que estamos entre as seis ou sete candidatas a vencer a competição. Mas também me posso enganar», salientou Luis Enrique.