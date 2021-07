Álvaro Morata tornou-se esta terça-feira no futebolista espanhol com mais golos marcados em campeonatos da Europa.

Ao marcar o golo que permitiu à Roja chegar ao empate e forçar o prolongamento, o avançado da Juventus chegou aos seis remates certeiros em Europeus: três nesta edição e outros três no Euro 2016.

Para trás ficou Fernando Torres, que tinha cinco golos distribuídos entre o Euro 2008 (2) e o Euro 2012. Morata ultrapassou 'El Niño' Torres ao 11.º jogo, enquanto o ex-internacional espanhol cumpriu 13 jogos da competição.

