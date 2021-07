Karim Benzema regressou à seleção francesa quase seis anos depois e, terminada a participação da França no Euro2020, o avançado deixou uma mensagem nas redes sociais.

Numa publicação em que partilha um vídeo com imagens do Europeu, Benzema escreveu: «Comovido por ver estas imagens, teria gostado de ver a nossa selecção francesa no topo», começa por dizer.

«Obrigado aos adeptos por terem sempre acreditado em nós. As derrotas e os obstáculos obrigam-nos a superar-nos», acrescentou, garantindo que o sonho «só foi adiado» e prometendo: «Vamos voltar mais fortes.»

«Também quero agradecer a todos os meus companheiros de equipa, ao staff, e a toda a França por terem acolhido o meu regresso com tanta bondade», disse ainda Benzema.