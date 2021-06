Cerca de 2 mil casos de covid-19 confirmados na Escócia foram associados a adeptos que viram ao vivo jogos na fase de grupos do Euro 2020.

De acordo com a Sky News, dois terços dos 1.991 casos registados pelas autoridades de saúde pública da Escócia (PHS) afirmaram ter viajado para Londres para assistir ao Inglaterra-Escócia, realizado no passado dia 18 de junho, em Wembley.

No total, 397 desses casos foram adeptos que estiveram mesmo nas bancadas do estádio na capital londrina.

Além disso, um relatório da PHS detalha que 55 casos foram associados a uma zona de adeptos [fanzone] em Glasgow, 38 casos ao Escócia-Cróacia e 37 casos ao Escócia-República Checa, estes dois jogos realizados no Hampden Park.

O mesmo relatório da PHS nota que estão a ser reunidos esforços para assegurar «que todas as medidas são tomadas quanto a contactos próximos dos casos no Euro 2020». Os casos de adeptos estão a ser rotulados com eventos associados ao Europeu, como a assistência em jogos em Wembley ou no Hampden Park, a presença em zonas de adeptos em Glasgow, ou encontros informais em bares ou em casas para ver um jogo.

Entretanto, a Federação Inglesa de Futebol (FA) informou, esta quarta-feira, que abdica dos 2.500 lugares a que tinha direito no jogo de sábado, ante a Ucrânia, a contar para os quartos de final do Euro 2020. A FA apelou mesmo aos fãs para não se deslocarem a Roma, Itália.

«Infelizmente, a FA não venderá nenhum bilhete (…) para este jogo, face às restrições existentes nos dois países», indicou o organismo federativo.

À entrada em Itália, os adeptos têm de cumprir isolamento de cinco dias. O jogo está agendado já para dentro de três dias e no regresso a Inglaterra é necessária nova quarentena, de mais dez dias.