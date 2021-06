A Polónia, de Paulo Sousa, entra esta quarta-feira em campo, no último dia da fase de grupos do Euro 2020, a precisar de vencer para conseguir um lugar nos oitavos de final da prova.

No banco, o selecionador português tem tido Jakub Swierczok, um avançado que espera «salvar a Polónia», tal como salvou recentemente uma senhora de 73 anos que teve um colapso na rua.

Com Piatek fora do Euro 2020, Paulo Sousa podia ter chamado vários avançados que costumam estar no lote de alternativas ao jogador do Hertha Berlim. Embora continue a jogar na liga polaca, o confiante Jakub Swierczok esteve sempre num lugar de destaque nessa lista de opções secundárias. Ele é um «9» moderno, capaz de fazer golos de dentro e de fora da área.

No passado mês de março, o avançado mostrou que o seu rápido instinto não estava confinado ao campo de futebol. Durante um passeio com a companheira Alina, uma antiga andebolista internacional, Jakub viu uma senhora de 73 anos a ter um colapso.

A cena ocorreu em Razgrad, Bulgária, onde o atacante jogou no Ludogorets. O par de namorados socorreu a senhora Nataliya Petrova e chamou rapidamente uma ambulância.

«Devido ao rápido auxílio, Natalyia chegou depressa ao hospital e passados uns dias já estava em casa», escreveu o Ludogorets em comunicado.

«Apesar de algumas manchas negras, Nataliya está bem e diz que a partir de agora vai ver todos os jogos do seu novo ídolo, Jakub Swierczok.»

Fora do futebol, a maior paixão de Swierczok é a pesca.

Este texto foi baseado no perfil de Jakub Świerczok que pode ler no dossier dedicado à seleção da Polónia, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.