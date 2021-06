Depois do triunfo claro sobre Portugal, a seleção alemã atravessa agora uma fase de maior boa-disposição, já que está em boa posição para seguir em frente no Euro 2020.

E, por isso, Leon Goretzka falou esta segunda-feira aos jornalistas de forma descontraída. O médio do Bayern Munique agradeceu o apoio dos adeptos na partida de sábado e brincou até com a mudança de chip da população, da covid-19 para o futebol.

«Gostava de agradecer aos adeptos pelo ambiente no estádio. Parecia que as bancadas estavam cheias, cantaram três vezes mais alto do que o normal. Nós no estágio não percebemos, mas os nossos amigos dizem-nos que há uma certa euforia no país novamente», começou por dizer, citado pelo Bild.

«Isso deixa-nos orgulhosos e muito felizes. Depois de dois anos difíceis para todo o país, é muito bom termos novamente 82 milhões selecionadores nacionais e não 82 milhões de virologistas», atirou.