Ferran Torres pediu esta quinta-feira desculpa a Lewandowski, depois de dizer que o avançado polaco ia ser «comido» pelos defesas espanhóis no duelo entre entre as duas seleções.

O extremo do Manchester City protagonizou essas declarações na véspera dessa partida do Euro 2020, que se jogou no passado dia 19 de junho (terminou empatado), mas agora retratou-se.

«Respeito muito o Lewandowski e todos os avançados. É uma referência para mim. Se ofendi a alguém com as minhas palavras, peço desculpa», afirmou, em conferência de imprensa.