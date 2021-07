Aos 20 minutos do jogo da Espanha frente à Croácia, o mundo de Unai Simón parou: perante um passe comprido de Pedri na sua direção, o guarda-redes deixou escapar a bola para a baliza e protagonizou, porventura, o autogolo mais bizarro do Euro 2020.

Unai levantou-se, a seleção espanhoal venceu e comprou bilhete para São Petersburgo, onde, esta tarde, o jovem guardião vestiu a capa de herói no triunfo da la roja ante a Suíça.

No desempate por penáltis, Simón parou dois remates e foi eleito o melhor em campo, ele que começou como uma solução de recurso no Athletic Bilbau.

Quando Kepa Arrizabalaga foi vendido ao Chelsea, no verão de 2018, Iago Herrerín, o seu suplente, lesionou-se. O Athletic foi forçado a recorrer temporariamente a Simón, com apenas 21 anos, resgatando-o do empréstimo ao Elche.

Embora Herrerín tenha recuperado a boa forma e voltado ao onze, essa foi a primeira aparição de Simón, que se assumiria como titular no verão seguinte.

Luis Enrique e a sua equipa técnica talvez até reconheçam que o guarda-redes do Athletic não seja a melhor opção disponível, mas em compensação tem um excelente jogo de pés – mesmo que isso não tenha ficado tão evidente no tal autogolo caricato frente à Croácia.

Este texto foi baseado no perfil de Unai Simón que pode ler no dossier dedicado à seleção da Espanha, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.