Denzel Dumfries foi o jogador em destaque no melhor encontro do Euro2020 até ao momento, e por isso merece também o estatuto de FIGURA DO DIA para o Maisfutebol.

O lateral marcou o golo da vitória dos Países Baixos sobre a Ucrânia (3-2), e teve ainda participação direta nos outros dois golos da seleção orientada por Frank de Boer.

Curiosamente, Dumfries já jogou por outro país. Embora tenha nascido em Roterdão, foi internacional por Aruba. Em 2014 jogou pela país de onde são naturais os pais, num duplo compromisso particular com Guam, e até marcou um golo.

Denzel nunca desistiu do sonho de jogar pela seleção holandesa, no entanto. Sean Verburg, antigo companheiro de equipa de Dumfries no clube amador Smitshoek, recordou: «Ele não era o melhor jogador da nossa equipa, e éramos apenas o Smitshoek, mas enquanto nós passávamos o tempo livre a rir e a beber, ele fazia treinos extra. E quando fomos campeões, quase que foi forçado a beber uma cerveja.»

Dumfries chegou ao Sparta Roterdão, depois Heerenveen, e desde 2018 que está no PSV. Nesse ano estreou-se também pela seleção holandesa, pela qual agora marcou o primeiro golo.

De internacional por Aruba a figura do Euro2020.

Este texto foi baseado no perfil de Dumfries que pode ler no dossier dedicado à seleção dos Países Baixos, um dos vários conteúdos publicados no âmbito da Guardian Experts’ Network, a rede de meios de comunicação que tem o Maisfutebol como representante português, para partilha de informação relativa ao Euro 2020.