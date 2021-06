Phil Foden surpreendeu no look para o Euro 2020, ao aparecer com o cabelo pintado de louro, a fazer lembrar Paul Gascoigne no Euro 1996, mas agora o visual pode alastrar-se por toda a seleção inglesa.

Tudo porque, segundo revela o próprio médio do Manchester City, todos os jogadores da equipa dos «Três Leões» pintam o cabelo de louro se vencerem o Euro.

«Disse à equipa que se ganharmos o Euro todos terão de fazer o meu penteado e todos concordaram. Por isso, se venceremos, verão todos com o mesmo corte de cabelo. Acho que a Roménia também fez isso [no Mundial de 1998], seria engraçado», disse, à rádio talkSPORT.

De resto, Foden negou que se tenha inspirado em Gascoigne para fazer o corte de cabelo. Inspirou-se, sim, em Sergio Aguero, antigo companheiro de equipa.