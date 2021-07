Mesmo lesionado, Leonardo Spinazzola integra a comitiva da seleção italiana para a final do Euro 2020, que se joga este domingo.

O lateral da Roma, que se lesionou com gravidade frente à Bélgica, juntou-se à Squadra Azzurra no voo para Londres e, conforme pode ver-se nas fotos partilhadas pela federação daquele país, foi recebido com muitos sorrisos por parte dos colegas (ver momento na galeria acima associada).

A Itália disputa a final do Euro este domingo frente à Inglaterra, a partir das 20h00.