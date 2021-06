Devido a uma lesão grave, Jordan Henderson não joga oficialmente desde o dia 20 de fevereiro, na derrota do Liverpool frente ao Everton, mas ainda assim mereceu a confiança do selecionador inglês para o Euro 2020.

Ora, quem não concorda nada com a decisão de Gareth Southgate é Roy Keane: o antigo jogador do Manchester United criticou a presença de Henderson na seleção inglesa este domingo, antes do particular frente à Roménia.

«Estava convencido de que ele [Henderson] ia jogar no outro dia, frente à Áustria. Sei que se fala que hoje [domingo] ele vai jogar a segunda parte, mas porque é que não faz os primeiros 45 minutos, que são mais intensos?», questionou Keane, na IVT Football.

«Ele é um jogador experiente, mas não chuta uma bola há três meses, não está certo ir ao Europeu», continuou.

Keane concluiu depois: «Já ouvi pessoas a dizerem que o querem na seleção. Para quê? Faz truques com cartas? Tem uma música para cantar? Faz questionários à noite?»